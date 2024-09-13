Цей інноваційний підхід вирішує одну з ключових проблем у традиційних сонячних енергосистемах, що дає змогу розширити безперервне виробництво відновлюваної енергії. Основою цієї технології є радіаційне охолодження.

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Як працюють ці панелі

Уночі сонячні батареї, як правило, виділяють тепло й охолоджуються до температури, котра є нижчою за ту, яка є в навколишньому середовищі. Учені вигадали цікавий спосіб використання різниці температур середовища та панелей для генерування електрики. Учені інтегрували термоелектричний генератор у звичайні сонячні панелі. Як результат – пристрій може виробляти електроенергію через різницю температур. Звісно, цей обсяг невеликий, проте це означає, що панелі можуть виробляти електрику цілодобово.

Крім того, розробники відзначають, що система була розроблена з легкодоступних матеріалів, що не робить нові панелі дорогими та недоступними. А термоелектричний генератор не тільки дозволяє генерувати електрику вночі, але й підсилює роботу панелі вдень.



Термоелектричні генератори посилюють роботу панелей / Фото Pexels, ілюстративне

І, що також важливо – для модернізації наявних панелей не потрібно купувати повністю нове обладнання, а достатньо додати термоелектричні генератори. Нові панелі, відповідно до задуму, будуть цікавими мешканцям регіонів, де небагато сонячного світла, наприклад на Алясці.