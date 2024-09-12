Особливість O-Wind в тому, що вона має сферичну форму і здатна отримувати енергію незалежно від напрямку вітру. Винахід, створений стартапом O-Innovation Ltd., може значно вплинути на розвиток відновлюваної енергетики, принаймні в міських умовах.

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Як працює інноваційна розробка

Турбіна O-Wind має сферичну форму, що дозволяє їй уловлювати енергію вітру з усіх напрямків без необхідності змінювати своє положення.

Ця особливість робить її унікальною порівняно з традиційними вітряними турбінами, які потребують певного напрямку вітру для максимальної ефективності. Установку можна використовувати як у приватних будинках, так і на підприємствах, вона легко монтується на балконах або дахах.

Конструкція пристрою нагадує технологію NASA, відому як турбіна Савоніуса. Це 25-сантиметрова коробка з отворами, через які вітер може вільно проникати з різних боків. Коли повітряні потоки проходять через сферу, вони обертають турбіну, що спричиняє вироблення електроенергії.

Розробники O-Wind стверджують, що їхній пристрій здатний генерувати електроенергію навіть за вітру зі швидкістю всього 2 метри на секунду. Така низька швидкість робить його ідеальним для міських умов, де вітер часто буває слабким і нерівномірним. Ранній прототип турбіни в аеродинамічній трубі показав потужність до 3 Ватт.

Як виглядає O-Wind: дивіться відео

Компанія O-Innovation Ltd. зараз працює над комерціалізацією свого продукту. Одним із головних досягнень стало фінансування у розмірі 300 000 фунтів стерлінгів, отримані на початку 2023 року від Ради графства Ланкашир та Lancashire Innovation Fund.

Турбіна O-Wind має потенціал стати майбутнім джерелом "чистої" енергії для домашніх умов, забезпечуючи кращу ефективність, ніж сонячні панелі. За рівнем продуктивності вона може конкурувати з інноваціями у фотовольтаїці, такими як перовскітні чи титанові елементи.