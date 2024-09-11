У Львівській області офіційно запустили нову вітрову електростанцію потужністю 60 мегаватів, яка здатна забезпечити електроенергією невелике містечко. Проєкт був розроблений у співпраці між українською компанією "Екооптіма" та чеською фірмою MND.

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Будівництво почалось у 2021 році

Будівництво електростанції розпочалося у вересні 2021 року. Загальна сума інвестицій склала 61,5 мільйона євро. Попри затримки, спричинені повномасштабною війною, інвестори вирішили продовжити проєкт.

Логістика операції виявилася складною, оскільки обладнання постачалося з різних європейських країн. Загалом було перевезено понад 600 тонн обладнання, для доставки якого було залучено парк зі 100 великих вантажівок.

Нова вітроелектростанція вироблятиме близько 160 гігаватів на годину електроенергії на рік, що достатньо для забезпечення електроенергією понад 45 000 домогосподарств.

Ця ініціатива має на меті зменшити залежність від викопного палива, знизити викиди CO2 та підвищити здатність України до сталого управління енергетичними ресурсами під час кризи.