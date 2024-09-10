Shire спочатку планувався як відпочинковий простір від міської метушні, тому розташований у сільській місцевості Буенос-Айреса. Будинок має площу 200 квадратних метрів і включає три спальні, вітальню, бібліотеку, кухню та ванну кімнату.

Дивіться також Забудьте про сонячні панелі на даху: інноваційний паркан виробляє 2 кіловат-години енергії

Як функціонує енергонезалежний дім

Поряд із будинком розташований басейн, а також є доріжки, що дозволяють власникам прогулюватися "дахом" і насолоджуватися панорамним видом. Будинок оточений густою зеленню, яка забезпечує додаткову ізоляцію від спеки та холоду.

Як виглядає будинок Shire / Фото Atelier Matias Mosquera

Shire повністю забезпечується енергією від сонячних панелей, які підключені до акумуляторів, що дозволяє використовувати електроенергію навіть без сонячного світла. Проєкт також включає город та систему збору дощової води, яка зберігається у резервуарах, що дозволяє власникам вирощувати власні продукти.

"Замість того, щоб купувати та викидати товари, ідея полягає в тому, щоб виробляти, споживати в міру потреби, а потім переробляти. Більше не буде сміття, оскільки система буде самодостатньою. Вона сама виробляє електроенергію, опалення, воду і, перш за все, їжу", – зазначили в Atelier Matias Mosquera.