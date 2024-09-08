Огорожі Plug & Play не лише забезпечують охорону ділянки, але й генерують до двох кіловат-годин енергії. В такий спосіб можна знизити витрати на електроенергію та скоротити викиди вуглецю в енергетичному секторі.

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Що відомо про інноваційний паркан

Сонячні батареї стали гнучким рішенням, здатним генерувати енергію в будь-якому доступному просторі.

Водночас Closura, яка займалася виробництвом алюмінієвих вуличних меблів, зараз компанія зробила крок уперед, створивши великі сонячні генератори у вигляді паркану – під назвою Plug & Play.

Цей пристрій дозволяє отримувати "зелену" енергію без необхідності встановлення панелей на даху або фасаді будівлі. Завдяки своїй простій конструкції, ця сонячна станція виконує одразу дві функції – огороджує територію і одночасно виробляє електроенергію.

Енергія генерується за допомогою великої пластини, що складається з шести панелей і виробляє близько двох кіловат-годин, чого вистачає для забезпечення роботи деяких пристроїв, зниження витрат на електрику та зменшення викидів вуглецю в енергетичному секторі.