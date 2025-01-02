Прошлый год был самым сложным для энергосистемы с начала войны, – Галущенко

Россияне продолжают обстреливать и разрушать украинскую энергетическую инфраструктуру. 2024 год стал самым сложным для украинской энергосистемы со времен полномасштабного вторжения.

Соответствующее заявление сделал Министр энергетики Герман Галущенко. Он сообщил, что разрушения в результате ударов по энергетике были большими, чем в предыдущие годы, передает 24 Канал со ссылкой на слова главы Минэнерго в эфире телемарафона.

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Что говорит Галущенко о состоянии энергосистемы

По словам Галущенко, в 2024 году изменился характер и сложность российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. А также оружие, которое использовали россияне.

Это действительно был самый сложный год. Потому что, если даже анализировать те удары, которые были в 2022 и 2023 годах, то они (россияне – 24 Канал) начинали, например, с 10 октября массированные удары. В 2024 году – гораздо заранее, с марта,

– говорит Галущенко.

Отметим, что в 2024 году россияне совершили 13 массовых атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Чаще всего под прицелом врага были энергообъекты во Львовской и Ивано-Франковской областях.

За год государство потеряло не менее 9 гигаватт генерирующих мощностей, что равно трети потребления электроэнергии до полномасштабного вторжения.