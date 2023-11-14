Какой оптимистичный сценарий для россиян в обстреле энергетики Украины: в Минэнерго ответили

Российская армия готовится наносить удары по энергосистеме Украины, как она это делала и в 2022 году. В то же время оккупанты имеют определенные цели, которые они хотят достичь благодаря этим атакам.

Об этом в эфире национального марафона рассказал Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Кроме того, он подчеркнул, что обстрелы окупантов могут привести к разложению украинской энергосистемы. 24 Канал.

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У оккупантов одна цель в обстрелах

Галущенко подчеркнул, что российская армия стремится достичь пессимистичного сценария для украинской энергосистемы. По его словам, оккупанты будут делать все, чтобы его воплотить в реальность.

То, что они пытаются достичь – это, безусловно, блэкаут Украины,

– сказал он.

Министр подчеркнул, что в случае новых российских атак на энергетику нашему государству нужно будет заново складывать всю энергосистему. Это потребуется для того, чтобы восстановить ее и поставлять свет в дом каждого украинца.

В заключение Галущенко подчеркнул, что в восстановлении энергосистемы украинские энергетики уже имеют опыт. Они ясно понимают и знают, что нужно делать для того, чтобы восстановить целостность украинской энергосистемы.

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