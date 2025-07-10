Очень сильный свист, режущий уши, – жительница Киева рассказала об ударе "Шахедом"

В ночь на 10 июля Киев подвергся мощной атаке российских дронов-камикадзе и ракет. В результате обстрелов зафиксированы многочисленные разрушения и жертвы, в том числе в жилых домах. Жительница столицы Екатерина, в дом которой попал "Шахед", рассказала о пережитом ужасе и чудом спасенной жизни.

Женщина рассказала, что в момент удара находилась дома и только через несколько секунд поняла, что беспилотник летит прямо в ее сторону. Шум взрыва и огонь мгновенно превратили квартиру в черный пепел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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"Помню крик и свист шахеда"

Женщина Екатерина, которая пережила вражескую атаку, рассказала, что в момент атаки послышался резкий свист, который резал уши.

Очень сильный свист, резал уши... Поняла, что это беспилотник летит в мою сторону. Я сразу отбежала от окон и помню свой крик, помню этот звук, когда разлетаются все окна, все летит в мою сторону. В первые секунды – это, наверное, шок,

– рассказала она.

По ее словам, несмотря на панику, она быстро собрала документы, телефон и рюкзак и выбежала из помещения. Квартира Екатерины расположена на третьем этаже, тогда как на пятом этаже все охватил огонь.

Квартира на пятом этаже горела полностью, все сразу было в красном огне. Я думала, что там никто не выжил, но женщина выжила,

– отметила Екатерина.

После атаки женщина смогла вернуться в свое жилье, чтобы оценить последствия. По ее словам, все затоплено, стены закопчены, стоит сильный запах гари. Все вещи которые уцелели она вынесла.

Напомним, взрывы в столице раздавались в ночь на 10 июля. Воздушные силы сообщили об атаке "Шахедами" и ракетами, которые двигались в сторону Киева. В результате массированной атаки в разных районах города вспыхнули пожары, на улицах были слышны мощные взрывы.

Наибольшие разрушения зафиксировали в Шевченковском районе, где дрон попал в жилой дом. В Подольском районе разрушили амбулаторию и общежитие, где погибли 22-летняя полицейская Мария Дзюмага и 68-летняя женщина.

Также последствия фиксировали в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах. Из-за разрушений на многих улицах перекрыли движение транспорта и изменили маршруты.