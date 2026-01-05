Укр Рус
5 января, 04:58
Славутич без света, погиб человек: что известно о последствиях воздушных ударов по Киевской области

Олесь Друкач
Основные тезисы
  • В Фастовском районе Киевской области погиб мужчина.
  • Также там повреждены 7 частных и 1 многоэтажный дома, и город Славутич обесточен.

Киевская область ночью 5 января подверглась воздушной атаке российской армии. Есть последствия по меньшей мере в Фастовском районе.

Киевская ОВА сообщила о них. 24 Канал собрал, что мы знаем на данный момент.

Хронология атаки В небе летают "Шахеды", возможный ракетный обстрел: где сейчас тревога в Украине

Какие последствия массированной воздушной атаки на Киевскую область 5 января?

Всю ночь 5 января Россия атаковала с воздуха Украину, в том числе и Киевскую область. После 4 утра областная военная администрация проинформировала об известных последствиях.

Массированная атака на гражданскую и критическую инфраструктуру региона привела к тому, что:

  • В Фастовском районе погиб мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме.

  • Всего в районе повреждены 7 частных и 1 многоэтажный жилые дома, гаражи, 2 автомобиля, производственные и складские помещения.

  • Обесточен Славутич. Все объекты критической инфраструктуры на резервном питании, то есть город с теплом и водой.

Черниговское облэнерго подтверждает, что повреждено несколько важных энергообъектов в соседней области, поэтому обесточены абоненты города Славутич. Этот город является частью Черниговской области, но юридически подчинен органам власти Киевской области.

Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

Какие последствия ударов врага по Киеву и Чернигову?

  • В Киеве из-за атаки БпЛА произошел пожар в Оболонском районе. Горело частное медицинское учреждение, в здании проводили эвакуацию людей.
  • В результате атаки пострадали два человека по состоянию на 5 утра. Также известно, что погиб один человек, как информировали в КГВА.
  • Чернигов враг, как писали в МВА, атаковал баллистическими ракетами и БпЛА. Пострадало одно из предприятий, возникли пожары в гаражном кооперативе и частном доме.