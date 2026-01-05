Славутич без света, погиб человек: что известно о последствиях воздушных ударов по Киевской области
- В Фастовском районе Киевской области погиб мужчина.
- Также там повреждены 7 частных и 1 многоэтажный дома, и город Славутич обесточен.
Киевская область ночью 5 января подверглась воздушной атаке российской армии. Есть последствия по меньшей мере в Фастовском районе.
Киевская ОВА сообщила о них. 24 Канал собрал, что мы знаем на данный момент.
Какие последствия массированной воздушной атаки на Киевскую область 5 января?
Всю ночь 5 января Россия атаковала с воздуха Украину, в том числе и Киевскую область. После 4 утра областная военная администрация проинформировала об известных последствиях.
Массированная атака на гражданскую и критическую инфраструктуру региона привела к тому, что:
В Фастовском районе погиб мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме.
Всего в районе повреждены 7 частных и 1 многоэтажный жилые дома, гаражи, 2 автомобиля, производственные и складские помещения.
Обесточен Славутич. Все объекты критической инфраструктуры на резервном питании, то есть город с теплом и водой.
Черниговское облэнерго подтверждает, что повреждено несколько важных энергообъектов в соседней области, поэтому обесточены абоненты города Славутич. Этот город является частью Черниговской области, но юридически подчинен органам власти Киевской области.
Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.
Какие последствия ударов врага по Киеву и Чернигову?
- В Киеве из-за атаки БпЛА произошел пожар в Оболонском районе. Горело частное медицинское учреждение, в здании проводили эвакуацию людей.
- В результате атаки пострадали два человека по состоянию на 5 утра. Также известно, что погиб один человек, как информировали в КГВА.
- Чернигов враг, как писали в МВА, атаковал баллистическими ракетами и БпЛА. Пострадало одно из предприятий, возникли пожары в гаражном кооперативе и частном доме.