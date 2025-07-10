Большинство летело на Киев: в сети показали маршруты, как Россия атаковала Украину 10 июля

Россия ночью 10 июля осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине. Сотни дронов-камикадзе и ракеты различных типов летели с нескольких направлений. Главным направлением атаки для врага стали Киев и Полтавщина.

Маршрут вражеских ударов отобразили на карте. Только по Киеву Россия применила почти 400 дронов-камикадзе, баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты Х-101 и зенитные ракеты С-300. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitoring.

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Маршрут атак отобразили на карте

На визуализации видно, как вражеские дроны и ракеты двигались в направлении Киева и Полтавской области. Атака продолжалась несколько часов. В столице первые взрывы прогремели уже через 15 минут после объявления тревоги.

В городе зафиксировали многочисленные попадания и падения обломков. Из-за этого во многих районах вспыхнули пожары, в частности горели жилые дома, склады и другие сооружения.

Визуализация сегодняшнего удара / Фото monitoring

Россия атаковала более 400 дронами и ракетами

В ночь на 10 июля Россия направила по Украине мощный ракетно-дроновой удар. Для атаки применили:

397 ударных дронов Shahed

8 баллистических ракет "Искандер-М"

6 крылатых ракет Х-101

4 зенитные управляемые ракеты С-300

Силы противовоздушной обороны сбили 178 вражеских целей, еще 204 цели остались локационно потерянными.

В результате атаки в Киеве погибли по меньшей мере два человека. Среди них 22-летняя полицейская Мария Дзюмага и 68-летняя женщина. По состоянию на сейчас известно о 19 пострадавших, также есть несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения.

Разрушены и повреждена гражданская инфраструктура в Шевченковском, Соломенском, Дарницком, Подольском, Оболонском и других районах столицы. В столице до сих пор продолжаются ликвидация последствий и спасательные работы.

Ночью Россия атаковала и Полтавскую область, где применила дроны-камикадзе. Большинство целей сбила ПВО. Однако в Глобинской общине повреждено остекление жилого дома и хозяйственную постройку. К счастью, обошлось без пострадавших.