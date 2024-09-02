Прогнозируем, что атаки по Киеву продолжатся: в КГВА назвали вероятные цели России

Вражеские атаки на Киев, скорее всего, продолжатся. Враг пытается истощить противовоздушную оборону столицы, поразить объекты инфраструктуры, "центры принятия решений", а также западные системы ПВО.

Об этом рассказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в комментарии "РБК-Украина".

Смотрите также Враг бил по Киеву ракетами, баллистикой из КНДР и "Шахедами": уничтожено почти 20 целей

"Киев является приоритетной целью врага. Противник будет тратить драгоценные ракеты, в том числе, и на столицу. Это и крылатые ракеты, и баллистика, и дроны", – сказал Шаманов.

Какими будут атаки и цели врага

Представитель КГВА предположил, что в дальнейшем это могут быть как и дроновые атаки, так и комбинированные.

Это попытки истощить ПВО вокруг Киева, поразить объекты инфраструктуры, центры принятия решений или силы и средства ПВО западных образцов. Прогнозируем, что атаки будут продолжаться,

– подчеркнул Шаманов.

А затем еще раз призвал киевлян заботиться о безопасности.

"Жизнь и здоровье украинцев это самое главное что у нас есть", – добавил спикер.

Заметим, что в ночь на 2 сентября российские войска в очередной раз атаковали Киев. Враг запустил на столицу крылатые ракеты, баллистику и один беспилотник. Обломки ракет упали в разных районах столицы. Ранения получили 3 человека.