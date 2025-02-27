Константиновка под российским огнем: в городе масштабные разрушения, есть погибшие и раненые

Константиновка Донецкой области за минувшие сутки, 26 февраля, несколько раз была под российским огнем. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные жители.

Удары России пришлись именно на жилые кварталы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Ночью россияне запустили по Украине более 160 дронов: сколько сбило ПВО

Россия уничтожила около 30 частных и многоэтажных домов

После атак вражеской авиации по жилым кварталам Константиновки в общей сложности погибли 6 человек, еще 10 – получили ранения.

Обстрелы привели к масштабным пожарам в частных домах и многоэтажках,

– сообщили в ГСЧС.

По данным службы, россияне разрушили 11 частных жилых домов, 18 многоэтажек, админздание, инфраструктурные объекты, 12 торговых павильонов, 10 гаражей и 13 транспортных средств.

Последствия атаки на Константиновку / Фото ГСЧС

Спасатели продолжают работать на местах ударов и помогать пострадавшим, несмотря на постоянную опасность и угрозу повторных ударов.

Напомним, что в ночь на 27 февраля под атакой России также была Киевщина. Из-за падения обломков "Шахедов" повреждения зафиксированы в трех районах области.