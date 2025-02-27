Удари Росії припали саме на житлові квартали. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Росія знищила майже 30 приватних та багатоповерхових будинків

Після атак ворожої авіації по житлових кварталах Костянтинівки загалом загинули 6 людей, ще 10 – отримали поранення.

Обстріли спричинили масштабні пожежі у приватних будинках та багатоповерхівках,

– повідомили у ДСНС.

За даними служби, росіяни зруйнували 11 приватних житлових будинків, 18 багатоповерхівок, адмінбудівлю, інфраструктурні об'єкти, 12 торгових павільйонів, 10 гаражів та 13 транспортних засобів.

Наслідки атаки на Костянтинівку / Фото ДСНС

Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів та допомагати постраждалим попри постійну небезпеку та загрозу повторних ударів.

Нагадаємо, що у ніч на 27 лютого під атакою Росії також була Київщина. Через падіння уламків "Шахедів" пошкодження зафіксовані у трьох районах області.