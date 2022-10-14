"Еще много упоминаний о россиянах": как до сих пор выглядит освобожденный от оккупантов Купянск
Оккупанты продолжают бить по Купянску и прилегающих к нему населенных пунктах. Они обстреливают территорию почти ежесуточно.
Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, недавно российские оккупанты попали в местный рынок. К счастью, никто не пострадал. Спасатели потушили пожар, однако огонь уничтожил несколько торговых павильонов.
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Многие местные жители выехали на более безопасные территории Украины. Однако оставшиеся всячески помогают патрульным и спасателям. Только заканчивается тревога – люди идут на место прилетов, чтобы не допустить мародеров и помочь соответствующим службам.
Оккупанты ударили по рынку в Купянске / Скриншот 24 канала
Разрушены павильоны в Купянске / Скриншот 24 канала
Местный магазинчик был, магазин электротехники, обувной магазин. Это – хозяйственный рынок. Ничего сейчас не работало здесь, все владельцы уехали,
– рассказал о последствиях обстрела рынка местный житель Армен.
Местный житель Армен на фоне разрушенного рынка / Скриншот 24 канала
Кроме этого, 13 октября в результате российских обстрелов получил ранения 16-летний парень. Это произошло в селе Сеньково Купянского района.
Как выглядит Купянск после оккупации
В Купянске еще можно найти много отвратительных упоминаний о российских оккупантах. Некоторые из россиян рисовали различные граффити с символикой "зеток", "зеленых человечков" и другими элементами своего пропагандистского бреда.
Один из таких граффити был найден в местном райотделе. Там нарисован оккупант рядом с архангелом. В городе есть еще несколько похожих рисунков.
Отвратительное искусство русских оккупантов / Скриншот 24 канала
Черненко рассказала об обстрелах Купянска: смотрите видео
В Харьковской области нашли сотни российских учебников
Оккупанты хотели русифицировать население на ранее оккупированных территориях Харьковщины. К примеру, правоохранители обнаружили 700 российских учебников в школе в деоккупированном поселке городского типа Боровая.
Там были как пособия по истории России и русского языка, так и книги по обществоведению с триколором оккупантов. Также известно, что учителя-коллаборанты из Боровской общины ездили на педагогическую конференцию в оккупированный на тот момент Купянск. Там их учили преподавать по "русским стандартам".