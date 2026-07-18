Безумная статистика: Москва пожаловалась на количество БпЛА за последнюю неделю

Украинские дроны продолжают наносить удары по Москве. Россияне насчитали почти 2 000 целей за последнюю неделю.

Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сколько дронов пытались провести атаку на Москву?

Московский мэр заявил, что в период с 20:30 11 июля до 8:30 18 июля в направлении Московского региона летели целых 1 892 беспилотника.

Он заверил, что большинство из них было нейтрализовано силами "ПЭВО" на дальних подступах. Еще 207 БПЛА якобы были уничтожены при подлете к Москве.

Россияне показали, как их атаковали дроны: смотрите видео

Напомним, что 18 июля СБС нанесли удар по логистическим складам Wildberries под Москвой.

В результате попаданий в складском комплексе площадью 188 тысяч квадратных метров вспыхнул пожар. Дым оттуда виден за километры.

Отмечается, что этот логистический центр Wildberries вблизи Электростали использовался для хранения БПЛА.