Про це написав мер Москви Сергій Собянін.

Скільки дронів намагалися атакувати Москву?

Московський мер заявив, що у період з 20:30 11 липня до 8:30 18 липня у напрямку Московського регіону летіли аж 1 892 безпілотники.

Він взявся запевняти, що більшість із них була нейтралізована силами "певео" на далеких підступах. Ще 207 БпЛА нібито було знищено на підльоті до Москви.

Росіяни показали, як їх атакували дрони: дивіться відео

Нагадаємо, що 18 липня СБС вдарили по логістичних складах Wildberries під Москвою.

Пожежа унаслідок влучань спалахнула у складському комплексі площею 188 тисяч квадратних метрів. Дим звідти видно за кілометри.

Зазначається, що цей логістичний центр Wildberries поблизу Електросталі використовувався для зберігання БпЛА.