Уже не скрывают, – Фейгин объяснил причины ядерного шантажа на ЗАЭС

российские войска периодически обстреливают Запорожскую АЭС. Такими провокациями оккупанты пытаются склонить Украину сесть за стол переговоров.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и адвокат Марк Фейгин. Он добавил, что российские СМИ даже продвигают мнение, мол, Вашингтон во избежание поражения должен заставить Зеленского вернуться за стол переговоров.

Интересно Появились спутниковые фото уничтоженных позиций россиян возле ЗАЭС

Чего хотят россияне

Они добиваются того, чтобы начать мирные переговоры по Стамбульскому формату. Не сильно они это скрывают,

– объяснил Марк Фейгин.

По его словам, оккупанты уже прямо говорят Украине, что нужно начать переговоры или боевые действия могут привести к аварии, как было в Чернобыле. Они сами совершенно искусственно обостряют ситуацию, ведь до этого подобных проблем не было.

Тактика оккупантов

российский правозащитник заметил, даже если оккупанты не хотят покидать территорию Запорожской АЭС и вывозить свои боеприпасы, они должны прекратить обстрелы Никополя и согласиться на приезд МАГАТЭ или другой мониторинговой группы. Но они этого не делают, а только продолжают говорить.

россияне заговаривают зубы, чтобы путём вымучивания переломить ситуацию в свою сторону. Таким образом, они планируют свести ситуацию по безопасности к требованию прекратить огонь на ЗАЭС. И когда главная предпосылка проблемы – вторжение россии на территорию Украины – будет отведена на второй план, говорить о последствиях, которые якобы обоюдны.

Полный стрим с Марком Фейгиным: смотрите видео

Марк Фейгин заметил, что сев за стол переговоров россия будет дальше продолжать заговаривать зубы. " Цель однозначно состоит в том, чтобы предотвратить наступление украинских войск, когда бы оно ни было", – пояснил он.

Они просто взяли еще один повод и эксплуатируют его с помощью шантажа, чтобы достичь своего. Главная цель – именно это, на все остальное им вообще плевать,

– подчеркнул российский правозащитник.

По его словам, россиянам безразлично, что может случиться и сколько людей может погибнуть. Их главная цель – добиться мирных переговоров, прекращения огня, закрепления статус-кво.

Читайте также Из-за шантажа путина Запад должен показать ему силу: Гудков объяснил, как это сделать

Что известно об обстрелах на Запорожской АЭС

В настоящее время Запорожскую АЭС контролируют войска россии. Они устраивают провокации на территории станции. Так, 11 августа оккупанты обстреляли ЗАЭС и территорию вблизи нее.

россия бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая Юг Украины. Это может быть попытка отсоединить украинцев от ЗАЭС и обвинить в этом Вооруженные Силы. Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что сейчас на ЗАЭС самый высокий уровень угрозы, ведь Украина не контролирует действия на ее территории. Он также добавил, что МВД готовит разные сценарии развития событий, в том числе и эвакуацию населения окрестных населенных пунктов.

Стоит ли решиться путин на ядерную войну: смотрите видео