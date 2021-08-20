Обстрелы не гарантируют безопасность: ЦИК не организует местные выборы на Донбассе

ЦИК не сможет организовать местные выборы на Донбассе 31 октября 2021 года. Такое решение объясняют тем, что даже несмотря на режим прекращения огня, проведение безопасного волеизъявления гарантировать не могут.

Накануне ЦИК направила запросы в ОГА-ВГА в Донецкой и Луганской областях. Опираясь на их данные, ЦИК приняла это такое решение.

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Провокаций было бы трудно избежать

Несмотря на режим прекращения огня, боевики регулярно обстреливают украинские позиции. Страдают и населенные пункты, которые расположены на линии разграничения.

Также специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных Минскими договоренностями, которое по своим характеристикам позволяет легко поражать цели на расстоянии 15 – 20 километров от линии соприкосновения.

Из-за этого пришлось принять решение о невозможности проведения выборов на Донбассе в этом году. Они должны были бы состояться на территории 10 сельских и поселковых общин.

ЦИК обратилась в Верховную Раду

Центральная избирательная комиссия направила обращение в Комитет по вопросам организации государственной власти с просьбой урегулировать решение вопросов о проведении или непроведении выборов и определить соответствующие критерии для этого.

Выборы предусмотрены "формулой Штайнмайера"

"Формулу Штайнмайера" подписали еще в 2019 году. Она предусматривает 3 основных этапа для прекращения войны на Донбассе:

проведение местных выборов на временно оккупированных территориях согласно украинскому законодательству под наблюдением наблюдателей ОБСЕ;

предоставление территориям Донецкой и Луганской областей временного особого статуса;

после выборов и доклада ОБСЕ предоставление временно оккупированным территориям Донбасса постоянного особого статуса.

Проведение выборов невозможно из-за пребывания боевиков, которые до сих пор обстреливают позиции и наращивают военные силы при поддержке России. Также "формула" вызвала недовольство в обществе, в частности из-за последнего пункта.

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