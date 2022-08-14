Вражеская ракета повредила трубу: в Ингульском районе Николаева до вечера не будет воды

Вечером 13 августа россияне выпустили по Николаеву 6 ракет по реактивной системе залпового огня "Смерч". Хвостовая часть одной из них повредила трубу, из-за чего часть города останется до вечера без воды.

При обстреле пострадали жилые дома, торговые магазины и промышленные объекты. На местах прилетов уже работают коммунальщики.

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Последствия вражеских обстрелов

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате атаки пострадал 1 человек. О его состоянии мэр не рассказал.

С утра на месте обстрелов находятся представители администрации Ингульского района – они фиксируют ущерб и выдают людям пленку и ОСБ-плиты.

оккупанты повредили трубу водопровода, на месте работают коммунальщики "Николаевводоканала". Однако Сенкевич предупредил, что водоснабжение во многих домах не будет до вечера.

Кроме того, под обстрел попал и трамвай – из-за обстрелов у него выбило стекло. Коммунальщики заменили стеклопакет и трамвай готов к выходу на маршрут.

Последствия обстрелов Николаева / Фото из телеграма Александра Сенкевича

российские оккупанты снова атаковали Николаев около 2:00. Александр Сенкевич отметил, что сейчас последствия этой атаки выясняются.

оккупанты обстреляли порт

Накануне Оперативное командование "Юг" сообщило, что во время обстрела Николаева россияне попали в порт из реактивных систем залпового огня "Ураган". К счастью, никто не пострадал.

Уже через час враг из Смерча обстрелял Ингульский район города.

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