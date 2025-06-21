Пострадали полицейские и гражданский: россияне нанесли удары по Никопольщине

За сутки 21 июня россияне нанесли несколько ударов по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак из различного вооружения пострадали люди.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Какие последствия ударов по Никопольщине

В субботу оккупанты ударили с FPV-дронов по селу Червоногригорьевской громады и осуществили артиллерийский обстрел Никополя. По информации правоохранителей, ранения во время атак получили 7 человек.

В результате взрыва от БпЛА в поселке пострадали шестеро правоохранителей. Они стояли на автодороге возле места попадания.

После 13:00 россияне применили по Никополю артснаряды. Осколочные ранения получил 63-летний гражданский мужчина.

Следователи также зафиксировали на местах ударов повреждения инфраструктуры, жилых домов, хозяйственных построек. В районе частично разрушен гараж, солнечные панели, автомобиль и автозаправочную станцию, где произошел пожар.

В полиции показали последствия атаки на Никопольщину / Фото Нацполиции Украины

Полицейские начали уголовные производства по факту совершения россиянами военных преступлений.

Обстрел Украины 21 июня: что известно.

В субботу оккупанты применили против Украины "Шахеды". В Нежине Черниговской области жители слышали по меньшей мере 10 взрывов. В общине дроны повредили жилые дома и, к сожалению, убили мужчину 1958 года рождения.

Также вражеские БпЛА сбивали в других областях в Центре и на Севере Украины. Харьков россияне атаковали днем дроном "Молния", а по Сумской общине применили "Ланценты".