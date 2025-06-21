Про це пише 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Які наслідки ударів по Нікопольщині

У суботу окупанти вдарили з FPV-дронів по селу Червоногригорівської громади та здійснили артилерійський обстріл Нікополя. За інформацією правоохоронців, поранення під час атак отримали 7 людей.

Унаслідок вибуху від БпЛА в селищі постраждали шестеро правоохоронців. Вони стояли на автошляху біля місця влучання.

Після 13:00 росіяни застосували по Нікополю артснаряди. Осколкові поранення отримав 63-річний цивільний чоловік.

Слідчі також зафіксували на місцях ударів пошкодження інфраструктури, житлових будинків, господарських споруд. У районі частково зруйновано гараж, сонячні панелі, автомобіль та автозаправну станцію, де сталася пожежа.

В поліції показали наслідки атаки на Нікопольщину / Фото Нацполіції України

Поліцейські розпочали кримінальні провадження за фактом скоєння росіянами воєнних злочинів.

Обстріл України 21 червня: що відомо.

У суботу окупанти застосували проти України "Шахеди". У Ніжині Чернігівської області жителі чули щонайменше 10 вибухів. У громаді дрони пошкодили житлові будинки й, на жаль, вбили чоловіка 1958 року народження.

Також ворожі БпЛА збивали в інших областях в Центрі й на Півночі України. Харків росіяни атакували вдень дроном "Молнія", а по Сумській громаді застосували "Ланценти".