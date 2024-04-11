Опять тактика двойного удара, - Братчук о трагических последствиях обстрелов Одесской области

Россия продолжает атаковать Одесскую область и нацелена на энергетическую инфраструктуру. В результате последних обстрелов региона 10 апреля погибли 5 человек.

Представитель добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 каналу, что россияне используют тактику двойного удара. Сейчас Украина нуждается в скорейшем усилении систем противовоздушной обороны.

Смотрите также В Одессе прогремели мощные взрывы: есть погибшие

Последствия обстрелов Одесской области

Уже четверо суток подряд враг пытается атаковать Одесскую область. 10 апреля в результате вражеских обстрелов погибли 4 человека, среди них девочка 10 лет. Серьезно пострадали 14 человек, из которых 4 находятся в сложном состоянии. Также, по словам представителя добровольческой армии "Юг", во время недавней дневной атаки пострадали 2 железнодорожники.

Медики борются за их жизнь, пытаются максимально приложить усилия к тому, чтобы люди выздоровели,

– прокомментировал Братчук.

Тактика двойного удара

Также 10 апреля враг использовал тактику двойного удара. Состоялись несколько волн вражеских атак Искандер-К и Искандер-М и были попадания в транспортно логистический объект.

Прилетает ракета и через некоторое время снова летит баллистика и попадает в то же место,

– подчеркнул представитель добровольческой армии "Юг".

Атака 11 апреля

Ночью 11 апреля враг атаковал Одессу беспилотниками, было сбито 7 беспилотников. К сожалению, было попадание обломков в один из энергетических объектов. Занялся пожар, но максимально быстро был ликвидирован.

"Пострадавших нет. Нет и отключений абонентов электроэнергии. Критическая инфраструктура работает, городской электротранспорт вышел на маршрут", – отметил Братчук.

Усиление систем ПВО

Враг нацелен на объекты энергетической инфраструктуры Одесской области и пытается уменьшить промышленный потенциал региона. По словам Братчука, Одесская область является мощным регионом, который влияет на обороноспособность Украины.

Враг не будет останавливаться, поэтому готовимся к отражению очередных атак. Сейчас стоит вопрос усиления систем противовоздушной обороны, вопрос ключевой, ведь от баллистики регион страдает больше всего,

– отметил представитель добровольческой армии "Юг".

Массированная атака 11 апреля: последние новости