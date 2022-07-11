Оккупанты били по Одесчине ракетами Х-31: попали в дом и портовую инфраструктуру

россияне с утра 11 июля обстреляли Одесскую область. Свои смертоносные снаряды враг запустил с самолетов из акватории Черного моря

Ракеты запустили из истребителей

Сначала сообщалось, что по Одесской области россияне запустили 4 ракеты, однако впоследствии выяснилось, что их было 7. Били оккупанты ракетами класса "воздух – земля" Х-31.

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Смертоносные снаряды запускали из истребителей Су-30. Одна ракета попала в частный дом в одном из прибрежных селений. Ударная волна повредила соседние дома, деревья и автомобили. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, они разбирают завалы.

Другая ракета попала в объект портовой инфраструктуры, а остальные снаряды были направлены по сельскохозяйственным угодьям региона.

Пожар на месте происшествия не возникал. Также известно, что обошлось без жертв.



российская ракета попала в жилой дом в Одесской области / Фото ОК "Юг"



На месте происшествия работают спасатели / Фото ОК "Юг"



Взрывная волна зацепила соседние дома / Фото ОК "Юг"

Заметим, что воздушную тревогу в области объявили в 10:53. Приблизительно через 13 минут раздались взрывы.

Обстрелы Харькова и Николаева

11 июля во вражеский огонь попал и Харьков. Оккупанты обстреляли школу, шиномонтаж, жилой дом и т.д. К сожалению, 3 человека погибли, а еще 31 человек пострадал. Все пострадавшие находятся в больнице, у большинства из них обнаружены взрывные травмы.

Заметим, что среди пострадавших есть 2 детей 4 и 16 лет. Известно, что девочка-подросток находится в состоянии средней тяжести.

Стреляли 11 июля и по Николаеву . Враг запустил по городу 6 ракет. По предварительным данным, пострадал 1 человек.

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