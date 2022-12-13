Братчук рассказал, не возникло ли в Одессе проблем с продуктами из-за атак России

Ночью 10 декабря российские оккупанты запустили иранские дроны-камикадзе Shahed-136, в результате чего в Одессе выключили свет у всех потребителей, кроме критической инфраструктуры. В первый день после обстрелов был определенный ажиотаж на продукты. Но сейчас ситуация нормальная.

Об этом 24 каналу рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, в первый день после обстрелов был определенный ажиотаж, когда люди начали скупать продукты и горючее.

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Сейчас сообщений о проблемах с поставкой продуктов или горючего нет. Если что-то будет появляться – оперативный штаб будет реагировать.

Определенный ажиотаж был. Может быть, в первый день, когда люди искусственно пытались создать себе проблемы. Сейчас таких данных не поступало. Если будут появляться – будем реагировать,

– отметил Братчук.

Он подчеркнул, что в Одесской ОВА еще с 24 февраля круглосуточно работает оперативный штаб. Они пытаются работать на опережение всех возможных проблем.

Братчук рассказал, какая ситуация в Одесской области после обстрелов 10 декабря: смотрите видео

"Света в Одессе не будет 2 – 3 месяца" – кто-то захотел "хайпануть"

Братчук отреагировал на ложную информацию, которую распространяли СМИ, что в Одессе и регионе может не быть света 2 – 3 месяца после атаки 10 декабря. Он отмечает – это не так. Кто-то просто захотел "хайпануть".

2 – 3 месяца – речь шла о полном восстановлении объектов энергетической инфраструктуры, в которые попали оккупанты. Так было и написано. Никто не говорил, что будет эвакуация или что света в регионе не будет 2-3 месяца,

– подчеркнул Братчук.

Обстрелы Одессы: коротко