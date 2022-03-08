Обстрелы окрестностей Киева, сокрушительные авиаудары по Сумам: как прошли сутки в регионах

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города и захватывать некоторые населенные пункты. Однако Вооруженные силы Украины мужественно отстаивают свои позиции и прогоняют врага.

Областные военные администрации рассказали в комментариях 24 каналу о ситуации в регионах на 12 сутки войны.

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Какая ситуация в регионах Украины

Представители ОВА сообщили о ситуации в регионах по состоянию на 8 утра 8 марта. Это уже 12 сутки, когда Россия начала войну в Украине.

﻿Киевщина

По словам руководителей Киевской ОВА, продолжаются бои в Ирпене. Обстреливают Макаров, а также район Гостомеля. Местные заметили движение вражеской техники на севере Броварского района.

Постоянные авиаудары по Василькову, Белой Церкви, Гостомеле, Узине. Сейчас там готовятся эвакуировать людей.

Кировоградщина

В области спокойно, взрывов не было, сирены не включали.

Волынь

Ночь 8 марта тоже была спокойной.

Херсон

В два часа ночи были слышны мощные взрывы в городе. Последствия выясняются.

Житомирщина

В Житомирской области ночь была спокойной. Перед тем вечером был авианалет. Оккупанты ударили по двум нефтебазам и промзоне.

Запорожская область

Ситуация по области: враг готовится к наступлению в сторону Запорожья, осуществляя перегруппировку войск.

В оккупированных населенных пунктах Пологи, Васильева, Токмак, Мелитополь, Бердянск и Энергодар ситуация контролируется главами общин.

Кроме того, враг пытается установить полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на гражданских.

Ровненщина

Ночь была тихой, никаких взрывов и сирен не было. Лишь около 8 утра в области объявили воздушную тревогу.

Винницкая область

Ночь прошла спокойно, никаких взрывов не зафиксировали.

Хмельницкая область

Ночью раздавалась воздушная тревога. Враг пытался обстрелять Староконстантинов, однако ВСУ отбили атаку.

Тернополь

Ночь прошла спокойно, взрывов не было.

Черкассы

В области эта ночь тоже прошла без тревог.

Львовщина

Ночь была тихой, воздушной тревоги не объявили.

Черниговщина

В Черниговской области ночью было несколько воздушных тревог. Также продолжались оборонные бои возле Чернигова и по области. Больше деталей пока не сообщается.

Сумщина

Враг совершил авианалет по жилым кварталам города и в частный сектор. Известно о более 20 погибших и раненых, среди которых дети.

Сумской район – также были авиаудары по селам, обычным домам. Число жертв уточняется.

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Ахтырка – ночной авианалет, бомбили жилые кварталы, частный сектор и продуктовые магазины. Снова ударили по уже разбитой ТЭЦ. Город без тепла полностью, уже 4 день. Число жертв уточняется, ГСЧС разбирает завалы.

Полтавщина

Вечером звучали воздушные тревоги в Лубнах и Полтаве, но ночь прошла спокойно.

Черновцы

В Черновцах вечером была воздушная тревога. Ночь прошла спокойно, без взрывов.

Ивано-Франковск

Ночь прошла спокойно, никаких взрывов не было.

Луганщина

Враг обстрелял Попасную, Рубежное и Северодонецк. В Попасной, в частности, снаряд попал в психоневрологический диспансер, известно о двух погибших. В Рубежном – 3 раненых гражданских. В населенных пунктах отсутствует газоснабжение, частично электричество и вода.

Донетчина

Мангуш (последний пгт перед Мариуполем) — под контролем оккупантов. Мариуполь сегодня пробился на связь, говорят, что в городе – катастрофа. Очень ждут гуманитарной помощи.

По данным Донецкой ОВА, Волноваху уже сравняли с землей. Эвакуация оттуда 8 марта продолжится. В районе Авдеевки постоянные обстрелы, а в районе Марьинки с утра начался бой.

Одесса

Ночь была спокойной, воздушной тревоги не было.

Николаевщина

В Николаеве в понедельник, 7 марта, отбили от города орков. Ночью раздавались взрывы, но в целом по области все было тихо.

Днепр

На Днепропетровщине ночь прошла без тревог.

Харьковщина

Харьков ночью – относительно спокойно, по области велись бои в Изюмском и Дергачевском направлениях.

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Закарпатье

Ночь была спокойной, без воздушных тревог.

К слову, утром 24 февраля Россия ворвалась на украинские земли. Государство-агрессор обстреливает мирные города, уже вторую неделю идет война. Наши вооруженные силы мужественно отражают атаки врага. Местное население им помогает. Об основных событиях борьбы Украины с врагом – читайте в хронологии.

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