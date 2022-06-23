Обстрелы, попытки врага контролировать Горское и отраженные атаки: главное от Генштаба ВСУ

Российские военные продолжают обстреливать позиции украинских сил и мирное население Украины. Враг штурмует Северодонецк, однако потерпел неудачу в направлении южной окраины Лисичанска.

Какая ситуация на Донбассе

В Генштабе ВСУ вечером 23 июня сообщили, что на Донецком направлении россияне обстреливают подразделения украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков по линии столкновения.

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Как и раньше, основные усилия враг сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью установления контроля над Северодонецком и Николаевкой. Оккупанты закрепляются на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

Вооруженные силы России на Северодонецком направлении вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

Сиротино;

Лисичанск;

Северодонецк;

Вороново;

Мирная Долина.

Штурм Северодонецка

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты ведут штурмовые действия, чтобы захватить Северодонецк. Боевые действия все еще продолжаются.

Россия атакует подразделениями из состава 2-го армейского корпуса и при поддержке отрядов Росгвардии.

ВСУ остановили оккупантов в Лисичанске

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские воины остановили наступление врага в направлении южной окраины Лисичанска . Наши защитники нанесли врагу урон и заставили отступить.

. Наши защитники нанесли врагу урон и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также приостановили.

Также 23 июня российский враг провел разведку боем в районе населённого пункта Белая Гора. Кроме того, оккупанты продолжили наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, где до сих пор продолжаются бои.

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На Бахмутском направлении россияне обстреляли из артиллерии разных калибров позиции украинских войск в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецк, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Россия нанесла авиаудар близ Клинового.

Оккупанты захватили Николаевку

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса захватили Николаевку.

Также оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское. В то же время, разведка боем в районе населенного пункта Вершина для оккупантов закончилась поражением.

Противник безуспешно пытался сковать боем действия наших подразделений в районе Клинового,

– говорится в сообщении.

Российские войска по танкам и артиллерии ударили по позициям ВСУ на Новопавловском направлении. Враг обстреливал позиции наших войск в районах Павловки, Угледара и Пречистовки.

В районах Павловки, Угледара и Шевченко россияне нанесли авиаудары. Возле поселка Шевченко украинские воины дали оккупантам жесткий бой и заставили отойти.

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Украинские воины обнаружили ДРГ россиян в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. Из-за больших потерь захватчикам пришлось отойти.

В районах Авдеевки, Песков, Опытного, Марьинки, Грушевого и Новополя россияне обстреляли позиции наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, чтобы помешать перекидыванию резервов на другие направления.

Попытку наступления врага в направлении Марьинки наши воины жестоко подавили,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Также ВСУ отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти на Славянском направлении. На этом же направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру по ствольной артиллерии и РСЗО в районах Богородичного, Адамовки, Дубровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки.

Обстрелы Харькова и прикрытие белорусско-украинской границы

Как отметили в Генштабе ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, подразделения белорусских войск продолжают прикрывать белорусско-украинскую границу.

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На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старые Вырки, Атинское и Стариковое.

Что касается Харьковского направления, то россияне совершили артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русские Лозовая, Печенеги, Хрестище, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб.

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В Генштабе ВСУ заявили, что на Южнобужском направлении россияне не предпринимали активных действий. В то же время войска агрессора обстреливали гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

Добрянка;

Николаевка;

Трудолюбовка.

Враг нанес авиаудар по позициям украинских войск недалеко от Княжевки.

Корабельная группировка России в Черном и Азовском море пытается поддерживать благоприятный оперативный режим. В готовности к нанесению ракетных ударов по Украине удерживаются 5 носителей высокоточного оружия.

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