В России используются ракеты, которые были изготовлены давно, поэтому и средства за них списаны тоже давно. Об этом 24 Каналу рассказал Тимур Олевский – российский оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider".
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Успокоится ли наконец Россия
Тимур Олевский объяснил, что после выхода на границы Украины в 1991 году не будет Владимира Путина, а будет Евгений Пригожин.
Пока будет контрнаступление обстрелы, конечно, будут продолжаться столько, сколько у России хватит этих ракет,
– подчеркнул он.
По его словам, неправильно думать о том, что россиянам каждая ракетная атака обходится в 2 миллиарда рублей.
Теряют ли россияне деньги
Оккупанты сейчас используют ракеты, деньги за которые уже давно списаны из госбюджета.
"Для Путина и российской экономики прилетевшая ракета является бесплатной. Она стоила что-то, когда ее делали, а делали ее еще в Советском Союзе", – подчеркнул он.
В России ракеты лежат до тех пор, пока их не захотят использовать.
Обстрел, когда улетают ракеты, не стоит 2 миллиарда рублей. Он ничего уже не стоит,
– убежден российский оппозиционный журналист.
Не факт, что россияне смогут производить столько ракет, сколько они уже выпустили по территории Украины, потому что им просто не из чего.
Массированная ракетная атака: главные новости
- Ночь 2 июня в очередной раз ознаменовалась мощным обстрелом России территории Украины. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что украинские силы ПВО сбили 15 крылатых ракет и 21 беспилотника. Враг снова обстреливал Киев.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате ночных обстрелов 11-летний ребенок получил телесные повреждения, а 68-летний мужчина был госпитализирован.
- В Офисе президента Украины считают, что оккупанты хотят истощить украинцев и попытаться сорвать контрнаступление.