Наразі у Росії використовуються ракети, які були виготовлені давно, тому й кошти за них списані теж давно. Про це 24 Каналу розповів Тимур Олевський – російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider".

Дивіться також Обстріли не припинятимуться, нам потрібна далекобійна зброя і ППО: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Чи заспокоїться нарешті Росія

Тимур Олевський пояснив, що після виходу на кордони України 1991-го року не буде Владіміра Путіна, а буде Євгєній Пригожин.

Поки буде контрнаступ обстріли, звісно, будуть продовжуватися стільки, скільки у Росії вистачить цих ракет,

– наголосив він.

За його словами, неправильно думати про те, що росіянам кожна ракетна атака обходиться в 2 мільярди рублів.

Чи втрачають росіяни гроші

Окупанти наразі використовують ракети, гроші за які вже давно списані із держбюджету.

"Для Путіна і російської економіки ракета, яка прилетіла, є безкоштовною. Вона коштувала щось, коли її робили, а робили її ще у Радянському Союзі", – наголосив він.

У Росії ракети лежать до того часу, поки їх не захочуть використати.

Обстріл, коли летять ракети, не коштує 2 мільярди рублів. Він нічого вже не коштує,

– переконаний російський опозиційний журналіст.

Не факт, що росіяни зможуть виготовляти стільки ракет, скільки вони вже випустили по території України, бо їм просто немає з чого.

Масована ракетна атака: головні новини