Военный эксперт объяснил, какова цель обстрелов россиян из систем С-300

Россия продолжает обстреливать пограничные регионы ракетами С-300. Их дальность составляет не больше 200 километров.

Возможности их сбивать у Украины пока нет, поэтому нужно уничтожать пусковые установки, по которым они работают. Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Юрий Федоров.

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По словам военного эксперта, одной из причин частого использования россиянами ракет С-300 является попытка истощения наших систем ПВО. Так они пытаются ликвидировать возможность защиты крупных городов и важных стратегических объектов.

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Необходимо уничтожать пусковые установки

Федоров сообщил, что единственная возможность предотвращать обстрелы комплексами С-300 и РСЗО – это уничтожать пусковые установки россиян.

Если будут доставлены в Украину системы противовоздушной обороны Patriot, тогда появится возможность уничтожать эти ракеты в полете.

– добавил спикер.

До сих пор единственно возможным вариантом остается бить по пусковым установкам россиян, часть которых размещена на временно оккупированных территориях, а часть на территории России, однако у союзников Украины есть определенные предостережения относительно ударов по территории агрессора.

Однако Федоров подчеркнул, что Украина стала жертвой агрессии России. Он считает, что определенное международное право на самооборону в этом случае позволяет наносить удары и уничтожать, если есть такая возможность, пусковые установки россиян, из которых они обстреливают Украину.

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