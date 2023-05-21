Россияне уменьшили количество обстрелов на Юге: Гуменюк объяснила причину

За последние три дня Юг гораздо меньше страдает от обстрелов. Для этого прилагают все усилия украинские защитники, постепенно и эффективно уничтожая оккупантов и их технику.

У россиян проблемы с базированием на Юге. Причиной этого является как результативная контрбатарейная борьба ВСУ, так и самая бестолковость оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Уменьшают обстрелы, но разведывают ситуацию

В последние дни на Юге существенно уменьшилось количество обстрелов. Российские военные, скорее всего, страдают от эффективной работы украинских защитников.

Это их реакция на эффективность нашей контрбатарейной борьбы. Потому что мы продолжаем выбивать их как можно дальше от возможности базироваться,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Кроме того, россияне сами же себе навредили, спуская воду через Каховскую плотину. Все потому, что площадь затопленного побережья увеличилась. В результате оккупанты были вынуждены передислоцироваться глубже.

"Большого вреда пытаются наносить с воздуха. Они усилили воздушную разведку и пытаются применять в прифронтовых регионалах беспилотники типа "Ланцет", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Однако за прошедшие сутки 20 мая эффективная работа противовоздушной обороны привела к тому, что враг избавился от двух "Ланцетов" и двух разведывательных аппаратов.

Наталья Гуменюк об уменьшении обстрелов на Юге: смотреть видео

Актуальные потери оккупантов

Вооруженные Силы Украины уже 15 месяцев продлевают уничтожать российских захватчиков и их технику. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 730 оккупантов. В общей сложности российское войско уменьшилось на 203 160 человек.

Безумные потери терпят россияне не только в живой силе. ВСУ ежедневно уничтожают огромное количество техники. Так, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла: