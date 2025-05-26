Как предсказать российский удар "Калибром": объяснение спикера ВМС

Россияне часто запускают ракеты "Калибр" с моря для террора Украины. В Военно-морских силах объяснили, на что следует обращать внимание, чтобы понять, что враг готовится к обстрелу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире национального телемарафона.

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Как понять, что россияне готовятся запускать "Калибры"

Плетенчук рассказал, что вероятность применения ракет врагом зависит от ситуации в воздухе. Оккупанты часто используют "Калибры" во время комбинированных атак вместе с авиацией. Если появляется информация о подготовке самолетов – стоит ожидать и запуск ракет морского базирования.

Для того, чтобы понять какая вероятность применения в принципе, я всегда говорю: смотрите вверх. Потому что, как правило, их используют во время комбинированных атак,

– пояснил спикер ВМС.

По его словам, время на реагирование на запуск ракет типа "Калибр" есть, поскольку это не баллистика. "Поэтому в принципе это все взаимосвязано и мы мониторим. В любом случае, когда запускаются "Калибры", время на реагирование есть. Это все же не баллистика", – отметил Плетенчук.

Напомним, что Россия третью ночь подряд осуществляет массированную комбинированную атаку на территорию Украиныприменяют беспилотники и ракеты. Есть повреждения в нескольких областях страны, в столице воздушная тревога раздавалась 6 часов подряд.