На Сумщине из села не могут эвакуировать раненого, еще один человек погиб
- В селе Кондратовка на Сумщине из-за обстрелов погиб 48-летний местный житель, а 52-летний односельчанин получил ранения; эвакуация раненого пока невозможна из-за угрозы повторных обстрелов.
- Сумская ОВА призвала жителей Хотинской громады эвакуироваться и напомнила контакты.
Россияне продолжают терроризировать Сумскую область. Из-за вражеских атак некоторых раненых не могут доставить в больницу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.
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Российские атаки не позволяют эвакуировать раненых
В воскресенье, 25 мая, российские войска обстреляли из артиллерии село Кондратовка Хотинской общины.
Отмечается, что в результате атаки погиб 48-летний местный житель. Его 52-летний односельчанин получил ранения. Ему оказали помощь на месте.
Из-за угрозы повторных обстрелов пока нет возможности доставить раненого в больницу. Как только ситуация с безопасностью позволит – его госпитализируют,
– указывают в ОВА.
Также власти напоминают, что продолжается эвакуация из Хотинской общины. Сумская ОВА призывает жителей не медлить и выезжать. "Не рискуйте жизнью и здоровьем", – добавили там.
Контакты для записи на эвакуацию из Хотинской громады: +380 (50) 327 49 56
Дежурный штаба Сумского района: +380 (50) 650 70 83
Заметим, в начале мая власти объявили срочную эвакуацию жителей городов Белополье и Ворожба.