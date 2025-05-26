На Сумщине из села не могут эвакуировать раненого, еще один человек погиб

Россияне продолжают терроризировать Сумскую область. Из-за вражеских атак некоторых раненых не могут доставить в больницу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

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Российские атаки не позволяют эвакуировать раненых

В воскресенье, 25 мая, российские войска обстреляли из артиллерии село Кондратовка Хотинской общины.

Отмечается, что в результате атаки погиб 48-летний местный житель. Его 52-летний односельчанин получил ранения. Ему оказали помощь на месте.

Из-за угрозы повторных обстрелов пока нет возможности доставить раненого в больницу. Как только ситуация с безопасностью позволит – его госпитализируют,

– указывают в ОВА.

Также власти напоминают, что продолжается эвакуация из Хотинской общины. Сумская ОВА призывает жителей не медлить и выезжать. "Не рискуйте жизнью и здоровьем", – добавили там.

Контакты для записи на эвакуацию из Хотинской громады: +380 (50) 327 49 56

Дежурный штаба Сумского района: +380 (50) 650 70 83

Заметим, в начале мая власти объявили срочную эвакуацию жителей городов Белополье и Ворожба.