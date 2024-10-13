Оккупанты вдвое уменьшили активность авиации на Сумщине: военные сказали, с чем это связано
Солдаты армии страны-агрессора вдвое меньше применяют авиацию и дроны для обстрелов Сумской области. Причиной является ухудшение погоды.
Об этом заявил представитель ОТГ "Северск" Вадим Мисник в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Уменьшение активности авиации на Сумщине
Мы наблюдали, что когда была большая облачность, снизилось практически вдвое применение врагом именно авиационной компоненты. А это то, что враг наиболее интенсивно использует – КАБы, FPV-дроны, сбросы с беспилотников,
– рассказал Мысник.
По его словам, с помощью беспилотников российские войска, в частности, проводят разведку в Сумской области.
"А артиллерия без разведки не действует сейчас", – добавил военный.