Настаиваем на эвакуации: в ОК "Юг" рассказали, какую тактику атак сейчас использует враг

На Юге ситуация сложная на всех участках фронта. А гражданское население подвергается враждебным обстрелам. Утром 30 октября россияне ударили баллистикой по Одесской области. А ночью атаковали "Шахедами" несколько областей Украины.

Об этом 24 Каналу сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что все 12 дронов, которые запустили оккупанты, были сбиты нашими силами ПВО.

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Сигнал тревоги прозвучал одновременно со взрывами

На фронте украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу и применяют все другие способы, которые могут использовать в своей зоне ответственности. Однако не обо всех действиях наших военных пока можно рассказывать, ведь коварство врага очень велико.

Чего стоит его недавний удар по Одесской области из временно оккупированного Крыма. Враг использовал ракеты по баллистической траектории, чтобы было нельзя принять меры и перейти в укрытие. Сигнал тревоги прозвучал одновременно со взрывами,

– отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Именно поэтому находившиеся на предприятии люди пострадали: 2 человека получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Также есть разрушение административного здания, повреждена специальная техника на заводе.

Выжигают землю

Кроме того, враг нанес удары по территории деоккупированной Херсонской области. Там он пытается разрушать в частности сельскохозяйственные площади, выжигая землю. Во время артиллерийских обстрелов оккупанты применяют также зажигательные и фосфорные снаряды.

А используя управляемые авиационные бомбы, разрушают социальную и специальную инфраструктуру, превращая населенные пункты в руины.

Именно поэтому мы настаиваем на эвакуации населения из пострадавших сел. Люди прислушиваются, осознавая опасность, – подчеркнула Гуменюк.

Такую же тактику россияне используют повсюду вдоль прифронтовых территорий. А относительно глубоких тыловых территорий было предупреждение, что оккупанты будут применять точечные ракетные удары, как по Одесской области.

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Охота была эффективной

Ночью же в Украине продолжается дроновый террор, поскольку использование беспилотников немного дешевле врагу. А также это дает ему возможность проверить систему украинских ПВО и нашу готовность к атаке БпЛА.

Этот вывод можно сделать, если проследить маршрут запуска вражеских дронов. Они двигаются через южные регионы на Запад. Таким образом, россияне пытаются обходить системы ПВО.

"Но сегодняшняя ночь была неудачной для оккупантов, а охота украинских сил эффективной. Были сбиты все 12 дронов, которые запустили россияне. 9 дронов ликвидировались в зоне ответственности ОК "Юг", а 3 – у соседей", – подчеркнула Наталья Гуменюк.

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