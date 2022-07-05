Беспощадные обстрелы приграничья и 7 ракет для Днепропетровщины: как прошли сутки в Украине

Российские оккупанты жестоко обстреливали Украину 4 июля. А также в ночь на 5 июля. Где были обстрелы – в материале сайта 24 канала.

Семь ракет для Днепропетровской области

На Днепропетровскую область в ночь на 5 июля летело 7 раке, 6 из них наши военные сбили. Одна прилетела в город Покров, в частный сектор. Разрушены несколько домов, в нескольких выбило стекла.

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В одном из домов из-за взрыва произошел пожар. Там было 6 человек. К счастью, никто не пострадал.

На утро 5 июля из артиллерии враг снова обстрелял Криворожский район – три населенных пункта Зеленодольской общины. Масштабы разрушений уточняются. Предварительно, без пострадавших.

Обстрелы Харькова

Ночью нанесен удар по одному из районов Харькова, пострадавших нет. В Генштабе ВСУ указывают, что это был удар из боевой авиации. Продолжается обследование территории после обстрела.

В области оккупанты наносили удары по Дергачевской общине – горел жилой дом и гараж.

Горела крыша двухэтажного дома и в одном из сел Балаклейской общины. Причина – попадание боеприпаса.

В результате обстрелов Харьковской области один человек получил ранения.

Обстрелы пограничной Сумщины

4 июля Сумская область в очередной раз оказалась под активными обстрелами со стороны российских оккупантов. Особенно досталось приграничным общинам Сумщины.

На территорию Краснопольской общины россияне сбросили самодельное взрывное устройство. А также били минометным огнем. Жители одного из населенных пунктов остались без воды – разрушена водонапорная башня.

Также россияне пустили ракеты по школе в Эсманской общине. Четверо человек ранены. По данным Генштаба ВСУ, ракетный удар был совершен с вертолета Ми-24.

В Новослободской общине минометным огнем россияне разрушили хозяйственное сооружение и электросети.

Били из минометов и по Белопольской общине – обстрел был произведен с территории России. По одному из сел этой общины запустили ракеты и открывали огонь из минометов и САУ. Также враги сбросили гранату с беспилотника. По меньшей мере два человека ранены.

Также были зафиксированы ракетные обстрелы в ночь на 5 июля. Около 4 часов утра был нанесен ракетный удар по Шостке. В результате было повреждено частное предприятие, ранен один человек.

После этого из минометов и ствольной артиллерии оккупанты обстреляли Середино-Будскую общину. Повреждены линии электропередач и два частных дома. Информации о жертвах нет. А уже утром оккупанты снова совершили минометный обстрел Шалыгинской общины.

Оборона Луганской области

Наши военные держат оборону небольшой части Луганской области, чтобы основные силы успели построить защитные редуты.

Оккупанты пытаются возобновить административную деятельность. В Северодонецке создали комендатуру, которая, по их замыслу, должна заменить местную власть, ищут специалистов ЖКХ. Россияне собираются делать перепись детей в Северодонецке для возобновления учебного процесса.

Бои на административных границах области продолжаются.

Погибшие в Донецкой области

В результате обстрелов городов и сел Донецкой области за сутки двое погибших и шесть раненых гражданских.

Оккупанты совершали обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Бахмута, Кураховки, Новоселовки-1, Северного и Малотарановки. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Ракетный удар по Николаеву

Утром по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Информация о последствиях уточняется.

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В Широковской и Ингулецкой общине оккупанты осуществляли обстрелы преимущественно вне населенных пунктов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Также оккупанты обстреливают Баштанскую общину. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Вечером 4 июля обстреляли село Лиманы Галицыновской общины. В результате обстрелов разрушен жилой дом, в пределах населенного пункта и за его пределами произошло возгорание полей с урожаем.

Обострение в Херсонской области

Острая ситуация в пригородах Херсона и населенных пунктах, граничащих с соседними регионами, в частности — в Высокополье, Нововоронцовке, Великой Александровке, Калиновском. Населённые пункты обстреливают из РСЗО "Град" и "Смерч". Повреждены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, вновь подтверждено о заминировании реки и мостов.

Сирены звучали и в Новой Каховке.

"Спокойная ночь"

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровненщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

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