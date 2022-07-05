Сім ракет для Дніпропетровської області

На Дніпропетровщину в ніч на 5 липня летіло 7 ракет. 6 з них наші військові збили. Одна прилетіла у місто Покров, у приватний сектор. Зруйновано кілька будинків, у кількох вибило шибки.

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В одному з будинків через вибух сталася пожежа. Там було 6 людей. На щастя, ніхто не постраждав.

На ранок 5 липня з артилерії ворог знову обстріляв Криворізький район – три населених пункти Зеленодольськоі громади. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо, без постраждалих.

Обстріли Харкова

Вночі завдано удар по одному з районів Харкова, постраждалих немає. В Генштабі ЗСУ вказують, шо це був удар з бойової авіації. Триває обстеження території після обстрілу.

По області окупанти завдавали удари по Дергачівській громаді – горів житловий будинок та гараж.

Горів дах двоповерхового будинку і в одному з сіл Балаклійської громади. Причина – потрапляння боєприпасу.

Внаслідок обстрілів Харківської області одна людина отримала поранення.

Обстріли прикордонної Сумщини

4 липня Сумська область вкотре опинилася під активними обстрілами зі сторони російських окупантів. Особливо дісталося прикордонним громадам Сумщини.

На територію Краснопільської громади росіяни скинули саморобний вибуховий пристрій. А також гатили мінометним вогнем. Мешканці одного з населених пунктів лишилися без води – зруйнована водонапірна башта.

Також росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені. За даними Генштабу ЗСУ, ракетний удар було здійснено з гелікоптера Мі-24.

У Новослобідській громаді мінометним вогнем росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі.

Гатили з мінометів і по Білопільській громаді – обстріл було здійснено з території Росії. По одному із сіл цієї громади запустили ракети та відкривали вогонь із мінометів та САУ. Також вороги скинули гранату з безпілотника. Щонайменше двоє людей поранені.

Також були зафіксовані ракетні обстріли в ніч на 5 липня. Близько 4 години ранку був завданий ракетний удар по Шостці. Внаслідок цього було пошкоджено приватне підприємство, поранена одна людина.

Після цього з мінометів та зі ствольної артилерії окупанти обстріляли Середино-Будську громаду. Пошкоджені лінії електропередач та два приватні будинки. Інформації про жертв немає. А вже вранці окупанти знову здійснили мінометний обстріл Шалигінської громади.

Оборона Луганщини

Наші військові тримають оборону невеличкої частини Луганщини, аби основні сили встигли побудувати захисні редути.

Окупанти намагаються відновити адміністративну діяльність. У Сєвєродонецьку створили комендатуру, яка, за їх задумом, має замінити місцеву владу, шукають спеціалістів ЖКГ. Росіяни збираються робити перепис дітей в Сєвєродонецьку для відновлення навчального процесу.

Бої на адміністративних кордонах області тривають.

Загиблі на Донеччині

Внаслідок обстрілів міст та сіл Донецької області, за добу двоє загиблих і шестеро поранених цивільних.

Окупанти здійснювали обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Бахмуту, Курахівки, Новоселівки-1, Північного та Малотаранівки. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Ракетний удар по Миколаєву

Зранку по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Інформація щодо наслідків уточнюється.

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У Широківській та Інгулецькій громаді окупанти здійснювали обстріли переважно поза межами населених пунктів. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Також окупанти обстрілюють Баштанську громаду. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Ввечері 4 липня обстрілів зазнало село Лимани Галицинівської громади. Внаслідок обстрілів зруйновано житловий будинок, в межах населеного пункту та за його межами відбулося займання полів з урожаєм.

Загострення на Херсонщині

Гостра ситуація у передмістях Херсона та населених пунктах, які межують з сусідніми регіонами, зокрема, — у громадах Високопілля, Нововоронцовки, Великої Олександрівки, Калинівського. Населені пункти обстрілюють із РСЗВ "Град" та "Смерч". Пошкоджені житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури, знову підтверджено про замінування річки та мостів.

Сирени лунали й у Новій Каховці.

"Спокійна ніч"

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

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