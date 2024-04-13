Обстрелов может стать больше: авиаэксперт объяснил новую тактику России

Россияне активно увеличивают использование тактической авиации для обстрелов Украины. Это обусловлено дорогим строительством ракет.

Такое мнение 24 Каналу высказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, заметив, что для противодействия ракет Х-69 и другой тактической авиации Украина нуждается в системах Patriot и самолетах F-16. Для защиты прифронтовых областей помогут разведывательные системы для дальнейшей работы украинской авиации.

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Изменение тактики

Россия, по словам Храпчинского, активно меняет тактику обстрелов. Россияне начинают использовать тактическую авиацию вместо стратегической, ведь последняя требует очень дорогого строительства ракет и использования самих самолетов. Ракеты Х-69 относятся к тактической авиации, они являются несколько видоизмененными для увеличения радиуса действия.

"Недавно во время визита министра обороны Сергея Шойгу на завод "Радуга", когда ему показывали ракеты Х-69, он отметил, что его не интересует увеличение взрывной части, а интересует как раз радиус", – отметил авиаэксперт.

По мнению Храпчинского, удары тактической авиации сейчас будут увеличиваться. Во время одного из недавних обстрелов было использовано эскадрилью Су-34 для того, чтобы обстреливать приграничные города именно ракетами Х-69. Когда взлетает стратегический самолет, например Миг для запуска "Кинжала", об этом мы знаем заранее. Сейчас россияне активно используют управляемые авиабомбы и бьют по пограничной зоне.

Знать, запустят ли они ракету малой дальности, или большей, например Х-69, которая может долететь до Киевщины, здесь уже возникает вопрос,

– отметил авиаэксперт.

Как можно предотвратить обстрелы

Лучшим противодействием является уничтожение платформ этих ракет, то есть самолетов. Украина, по мнению Храпчинского, сможет это делать благодаря усилению систем противовоздушной обороны, например путем получения систем Patriot и самолетов F-16, которые смогут уничтожать российские самолеты на большом расстоянии.

Самолеты F-16 использовать гораздо лучше, потому что это оперативнее и нет необходимости в развертывании, сворачивании наземных систем вроде Patriot,

– добавил авиаэксперт.

Кроме систем Patriot противодействовать работе тактической авиации на прифронтовых территориях помогут разведывательные системы, например БПЛА, которые бы находили наземные пусковые установки, по которым бы уже дальше отрабатывала украинская авиация.

Нужна защита и от авиации, которая сбрасывает авиационные бомбы, тогда не будет эффективным применение КАБов и ракет. Относительно наземных установок – выискивать их с помощью БПЛА,

– подчеркнул Храпчинский.

Последние обстрелы Украины: коротко