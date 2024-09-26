Катков объяснил, почему россияне больше используют баллистические ракеты, чем крылатые

Россия осуществила 26 сентября очередную атаку по территории Украины аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал". Обычно это оружие враг применяет во время комбинированных атак, однако сегодня предпочел исключительно баллистику.

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что отдать предпочтение именно баллистическим ракетам россиян заставили украинские силы, которые демонстрируют высокую эффективность. Также он объяснил, что может защитить Украину от баллистических ракет.

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Враг тоже умеет считать

На самом деле Россия время от времени применяет "Кинжалы" и не в рамках общей генеральной атаки. Это может быть связано, по мнению Каткова, с разведкой целей, которую они проводят.

Враг не бьет "Кинжалами" лишь бы куда-то, ведь использование этих ракет очень дорогостоящее,

– объяснил главный редактор Defense Express.

Также атаке "Кинжалами" 26 сентября предшествовала довольно длинная, изнурительная атака беспилотниками типа "Гербера" и "Шахед". Поэтому сейчас, по его словам, можно говорить о том, что враг использует такие атаки, в частности, для раскрытия местонахождения зенитно-ракетных комплексов Украины и вообще расположения структуры противовоздушной обороны.

Важно понимать, что россияне действительно стали меньше использовать крылатые ракеты и начали больше применять баллистические. Это связано с тем, что Украина в вопросе борьбы с крылатыми ракетами демонстрирует очень высокую эффективность,

– подчеркнул он.

Согласно сводкам командования Воздушных сил, средний процент их сбития составляет примерно 85.

В этом смысле враг тоже умеет считать средства, и ему становится не выгодно использовать крылатые ракеты. К тому же некоторые образцы ракет, например, "Калибры" уничтожаются почти стопроцентно,

– отметил Олег Катков.

В то же время для сбивания баллистических ракет необходимо иметь такие комплексы как Patriot в версии PAC-3 или SAMP/T. Количество их в Украине понемногу становится больше.

"Однако мы должны понимать, что в мире нет такого количества систем Patriot, чтобы прикрыть ими каждый клочок Украины. К тому же к каждому комплексу Patriot необходимо, чтобы шли комплексы средней дальности, а к ним – комплексы ближней зоны, ведь только Patriot защититься невозможно", – подчеркнул он.

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