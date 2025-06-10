Пуля летит за много километров: почему нельзя стоять у окон, когда МОГ работают по "Шахедам"

Россияне едва ли не каждую ночь атакуют Украину беспилотниками и ракетами, а некоторые жители подходят к окнам, чтобы посмотреть на процесс. Сергей "Флеш" рассказал, почему это опасно.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на публикацию специалиста по системам РЭБ и связи Сергея "Флеша" Бескрестнова в его телеграмм-канале.

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Почему не стоит наблюдать за вражеской атакой через окно

Специалист рассказал об опасности наблюдения за атакой "Шахедов". Он отметил, что во время работы мобильных огневых групп против дронов-камикадзе нельзя стоять возле окон. Даже если звук выстрелов где-то далеко.

Пуля от пулемета летит на много километров и она очень опасна,

– объяснил "Флеш" и поделился соответствующими фото.

Опасность во время вражеского обстрела: смотрите фото "Флеша"

Он также призвал украинцев отодвинуть кровати от окон.

Напомним, что во время ночной атаки 10 июня на Харьковщине пострадал мужчина. Он вышел во двор посмотреть, как сбивают вражеские "Шахеды", но обломок дрона попал ему в тело.