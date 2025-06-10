Про це пише 24 Канал із посиланням на публікацію фахівця із систем РЕБ і зв'язку Сергія "Флеша" Бескрестнова у його телеграм-каналі.

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Чому не варто спостерігати за ворожою атакою через вікно

Фахівець розповів про небезпеку спостерігання за атакою "Шахедів". Він наголосив, що під час роботи мобільних вогневих груп проти дронів-камікадзе не можна стояти біля вікон. Навіть якщо звук пострілів десь далеко.

Куля від кулемета летить на багато кілометрів і вона дуже небезпечна,

– пояснив "Флеш" та поділився відповідними фото.

Небезпека під час ворожого обстрілу: дивіться фото "Флеша"

Він також закликав українців відсунути ліжка від вікон.

Нагадаємо, що під час нічної атаки 10 червня на Харківщині постраждав чоловік. Він вийшов надвір подивитися, як збивають ворожі "Шахеди", але уламок дрона влучив йому в тіло.