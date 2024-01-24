Тактика устрашения: почему россияне меняют подходы к обстрелам

В Институте изучения войны отмечают, что оккупанты экспериментируют с обстрелами Украины. Но цель экспериментов – достаточно очевидна.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что россияне хотят "пробить" защиту Украины. За последний год, когда партнеры начали предоставлять западные средства ПВО, она сильно усилилась.

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Россия проводила разные практики. Россияне запускали дешевые ударные БПЛА, а затем применяли большое количество крылатых ракет. Так враг надеялся на то, что украинские военные будут перезаряжать системы и что в это время якобы "не будет работать" ПВО.

Последнее то, что мы видим, это синхронизация баллистических и крылатых ракет, надеясь, что они смогут "пробить дырку" через систему Patriot или SAMP/T, которая будет сбивать эти баллистические ракеты и одновременно не сможет отвечать на крылатые ракеты,

– сказал Нарожный.

Он отметил, что Воздушные силы ВСУ сбивают около 90% всех угроз.

Все, чтобы запугать

Россияне регулярно стреляют по Харькову. И это – больше тактика устрашения, ведь враг использует ракеты С-300 и С-400 Они не рассчитаны для использования по наземным целям. Такое оружие имеет инерциальную систему наведения. Чем больше дальность – тем уменьшается точность этих ракет.

"Это больше террористические атаки. Они надеются снизить моральный, боевой дух нашей армии, гражданского населения. Для того, чтобы запугать, чтобы народ давил на нашу власть, что "надо идти договариваться с врагом" и т.д. Мы видим, что это не удается", – подчеркнул военный эксперт.

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