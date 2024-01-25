Россия ищет новую тактику применения "Шахедов" для мощных атак по Украине, - Гуменюк

Россияне продолжают терроризировать украинское население, запуская "Шахеды". Оккупанты ищут новую тактику применения ударных дронов по нашему государству.

Россияне, в частности, пытаются разведать готовность и точность украинской противовоздушной обороны. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По словам Гуменюк, продвижение "Шахедов" сейчас происходит меньшими группами.

Гуменюк рассказала, что "последние волны ударов состоят из 2 – 8 (дронов – 24 Канал), этой ночью насчитали до 14. Но именно такое направление "Шахедов" достаточно разветвленное, или наоборот - обильно сосредоточено, как это было по Одесской области, очень плотно в ряд, не давая возможности сориентироваться".

Это поиск новой тактики, это очевидно, враг пытается разведать готовность и меткость систем противовоздушной обороны, их расположение для того, чтобы спланировать будущие мощные акции,

– отметила Гуменюк.

Она сообщила, что во время сегодняшней ночной атаки по Югу Украины оккупанты прибегали к "тактическим хитростям".

По словам пресс-секретаря, противник использовал низкий проход дронов над водой максимально затрудняя их обнаружение для средств противовоздушной обороны и заходили они с направления фактически жилых кварталов, хотя маневрировали и среди промышленных.

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