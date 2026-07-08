Ракеты есть, – военный эксперт оценил, как часто Россия может наносить удары баллистикой

В ночь на 6 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, запустив почти три десятка баллистических ракет. К сожалению, их не удалось перехватить из-за нехватки средств противодействия.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что Главное управление разведки ранее сообщало, что Россия может производить до 60 баллистических ракет в месяц. Речь шла о различных моделях.

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Какой запас ракет есть у России?

Также не стоит забывать, что у врага есть запасы. Их трудно оценить, но они точно есть. Кроме того, есть помощь от союзника – Северной Кореи, которая имеет собственное производство КН-22. Это прямой аналог "Искандера-М".

В последних сводках Воздушных сил мы видим, что они пишут о баллистической ракете "Искандер"/С-400. Именно этих С-400 на складах у россиян есть несколько тысяч. Речь идет о С-300, С-400 различных моделей и разных годов выпуска.

Она не такая мощная, как "Искандер", несет меньшую боеголовку, но все равно она также очень опасна. Поэтому угроза есть, и угроза довольно большая,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Как часто Россия может наносить удары баллистическими ракетами?

Если оценивать интервал между массированными атаками, то можно проанализировать, что последняя такая атака была 6 июля. В ночь на 8 июля было запущено 5 баллистических ракет, но это не тот масштаб, который был несколькими днями ранее.

Причина в том, что это сложный логистический процесс: привезти дроны, ракеты, спланировать. В лучшем случае они могут делать это примерно раз в 5–6 дней. Организовать массированный удар быстрее – невозможно с технической точки зрения,

– пояснил военный эксперт.

Россияне ежедневно стреляют баллистическими ракетами. Например, ракет "Искандер-М" довольно много. Кроме того, они запускают "Циркон". Поэтому, если говорить о масштабе в 5–10 баллистических ракет, то оккупанты теоретически могут делать это даже каждый день. Но для массированного удара, его планирования и логистики требуется хотя бы неделя.

Напомним, в результате массированного удара по столице 6 июля погибли 19 человек, десятки получили ранения. Сразу после атаки Владимир Зеленский подчеркнул острую потребность Украины в средствах ПВО. Президент отметил хорошие результаты в сбивании дронов и крылатых ракет, но не в борьбе с баллистическими ракетами.