За последние 3 месяца Россия выпустила по Украине более 4000 БпЛА: в Генштабе сказали, сколько сбито

За 3 последних месяца Россия применила по Украине 4300 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов. Силам ПВО удалось сбить 3063 БПЛА, что составляет 71% от общего количества.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Россия применила более 4 тысяч дронов для атаки по Украине за 3 месяца

По данным Воздушных Сил, в августе, сентябре и октябре 2024 года, Россия применила по Украине 4300 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды",

– отметили в Генштабе ВСУ.

Там указали, что благодаря слаженной боевой работе ПВО Сил обороны Украины удалось сбить 3063 вражеских БПЛА, а это – 71%.

К тому же в ежедневных отчетах Воздушных сил появились маркировки "локально потерянные" – то есть исчезли с радаров, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ, или по другим причинам. С августа по октябрь 2024 года, таких дронов – 1052, что составляет 24%.

Поэтому, прямые попадания вражеских БПЛА составляют 5%. Также разрушения или повреждения могут быть нанесены в результате падения сбитых противовоздушной обороной БПЛА.

По данным военных, октябрь стал рекордным по запуску ударных вражеских беспилотников:

август: 818 – запущено, 701 – сбито, 91 – локально потеряно;

818 – запущено, 701 – сбито, 91 – локально потеряно; сентябрь: 1410 – запущено, 1156 – сбито, 201 – локально потеряно;

1410 – запущено, 1156 – сбито, 201 – локально потеряно; октябрь: 2072 – запущено, 1206 – сбито, 766 – локально потеряно.

В Генштабе указали, что за аналогичный период: май, июнь и июль 2024 года по территории Украины выпущено 1133 ударных БПЛА. Противовоздушной обороной сбито – 1055, локально потеряно – 10.

Процент сбивания за период май – июль 2024 около 94%.

Поэтому, процент прямых попаданий вражеских ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды", в мае – июле и в августе – октябре 2024 года, составляет 6 и 5 процентов соответственно.

