Есть признаки, что Россия готовит новые обстрелы стратегической авиацией, – ЦПД
- Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил о "признаках подготовки Россией новых обстрелов с применением стратегической авиации".
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО заявил, что есть признаки, что российская оккупационная армия готовит новые обстрелы Украины с применением стратегической авиации.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.
Смотрите также Россияне продвинулись в районе Торецка и Новопавловки: обзор и карты ISW
Россия готовит новые обстрелы стратегической авиацией
Руководитель ЦПД отреагировал на заявление лидера США Дональда Трампа, который в очередной раз рассказал, как был "удивлен" и "разочарован" последними ударами России по Украине, что помешало быстрому заключению "соглашения".
Дело в том, что сейчас есть признаки подготовки Россией новых обстрелов с применением стратегической авиации в будущем,
– подчеркнул Коваленко.
Он добавил, что это – "традиционная для Москвы методика, еще со времен Минска".
"Здесь разочарование, думаю, важно превратить в то, что россияне называют "жесткая оплеуха" Путину", – резюмировал Коваленко.
Смотрите также В планах врага увеличение обстрелов, – в СНБО предупредили об угрозе
Отметим, что Россия не прекращает террор украинских городов и сел. Так, в ночь на 30 мая россияне атаковали 90-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Кроме этого, враг также нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.
В Воздушных силах указывали, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях.