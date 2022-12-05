ВСУ в который раз доказали, что "обувают" россиян на поле боя

Насколько же красиво и профессионально воюет Украина по сравнению с российскими военными преступниками.

ВСУ воюют не так, как российские убийцы

В ответ на террор мирного населения Украины удары наносятся исключительно по военным объектам в тылу врага, которые считались в России неуязвимыми.

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Каждый удар, кроме военного эффекта, оказывает и медийный эффект, вызывая визг и истерику пропагандистов.

Могли ли ВСУ направить беспилотник в жилой дом и убить гражданских, как это недавно сделали россияне в Киеве? Конечно, могли. И 800 километров до Энгельса не нужно было лететь. Но Украина не сражается с гражданскими, даже если они и скоты.

Армия России умеет вызвать только гуманитарную катастрофу

А вот Россия так воевать не может. Поэтому ей остается только терроризировать мирное население и обстреливать гражданские объекты, пытаясь вызвать гуманитарную катастрофу.

Если ВСУ бьют по военным целям, то целью вооруженных сил России являются самые беззащитные люди, на которых сильнее всего отразится разрушение гражданской инфраструктуры – дети, пожилые люди, люди с инвалидностью.