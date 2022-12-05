ЗСУ воюють не так, як російські вбивці

У відповідь на терор мирного населення України удари завдаються винятково по військових об'єктах у тилу ворога, які вважалися у Росії невразливими.

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Кожен удар, крім військового ефекту, має і медійний ефект, викликаючи вереск та істерику пропагандистів.

Чи могли б ЗСУ направити безпілотник у житловий будинок і вбити цивільних, як це нещодавно зробили росіяни у Києві? Звісно могли. І 800 кілометрів до Енгельса не треба було летіти. Але Україна не воює із цивільними, навіть якщо вони й скоти.

Армія Росії вміє викликати лише гуманітарну катастрофу

А ось Росія так воювати не може. Тому їй залишається лише тероризувати мирне населення та обстрілювати цивільні об'єкти, намагаючись викликати гуманітарну катастрофу.

Якщо ЗСУ б'є по військових цілях, то метою збройних сил Росії є найбеззахисніші люди, на яких найсильніше позначиться руйнація цивільної інфраструктури – діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю.

Зверніть увагу! Українська влада неодноразово наголошувала, що наші військові не атакують цілі на території держави-агресорки. Тому про те, щоб завдавати ударів по будинках цивільних росіян, взагалі нема мови. Збройні Сили України – не вбивці та не кати. Вони воюють лише з військовими. При чому роблять це дуже вправно, адже "бавовна" подорожує окупованими територіями практично кожного дня.