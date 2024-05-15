Пешком с собаками 15 километров: житель Волчанска сбежал от российских обстрелов

53-летний житель Волчанска Александр Потыкун 15 мая эвакуировался в Харьков. Мужчина забрал самые ценные вещи, собак и пешком вышел из города, где его встретили полицейские.

По словам мужчины, крышу и стены его дома повредил российский танк, который выстрелил по соседской бане. Единственное правильное решение, которое пришло в голову Александра – это эвакуироваться к родственникам в Харьков.

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Ушел, забрав самое ценное

Александр Потыкун рассказал, что утром он забрал собак, вещи положил на велосипед и ушел. По его словам, там сейчас идут очень сильные бои. Возможно, сейчас уже нет и его дома.

Собак Тошку, Ежика и Арчи мужчина забрал с собой. Раньше он не мог уехать из-за любимцев, которых не хотел бросать. Также он забрал с собой документы, консервы и фотоальбомы: "Дома у нас горят очень сильно, хоть что-то будет вспомнить". Александр говорит, что россияне круглосуточно бьют из авиации и артиллерии по Волчанску, дома разбиты под фундамент.

Был во время оккупации в городе. 24 февраля 2022 года они зашли утром, как-то тогда не выехали... От нас 1,5 – 2 километра до границы,

– говорит Александр Потыкун.

Оставаться в Волчанске опасно для жизни

Руководитель Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили говорит, что в городе остается еще около 300 человек, за 15 мая подали на эвакуацию 100 заявок. Впрочем, ее сильно усложняют российские обстрелы, которые не утихают ни на минуту.

Мы привыкли к обстрелам, жили в этих реалиях, работали, но при таких обстрелах и разрушениях, когда за сутки по городу выпускают более 30 КАБов, там нереально оставаться,

– рассказывает Гамбарашвили.

Впрочем, руководитель ГВА говорит, что полиция каждый день вывозит людей и без заявок. Они просто выходят на окраины города, где их до поздней ночи забирает полиция. За последние двое суток люди намного чаще стали выходить из города пешком.

По словам Гамбарашвили, люди понимают, что транспорт к ним может не доехать из-за завалов. Поэтому они собираются по двое – трое и выходят. Они больше знают местность, чем полиция или волонтеры, поэтому самостоятельно выходят на окраины города, чтобы их спасли.

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