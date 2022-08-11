В ООН призвали демилитаризовать периметр вокруг Запорожской АЭС

россия 11 августа в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС. На фоне серьезной ядерной угрозы генсек ООН Антониу Гутерриш сделал официальное заявление относительно ситуации.

Он призвал прекратить огонь по ЗАЭС и вблизи нее, а также полностью демилитаризовать периметр вокруг атомной электростанции. Затем заявление Гутерриша поддержали в США.

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Заявление генсека ООН Антониу Гутерриша

Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность разворачивающейся ситуацией на Запорожской атомной электростанции на Юге Украины и вокруг нее.

Генсек заявил, что обращался ко всем сторонам "конфликта" с призывом проявить здравый смысл и разум, и не предпринимать никаких действий, которые могут угрожать физической целостности и безопасности ЗАЭС – крупнейшей атомной электростанции Европы.

К сожалению, вместо деэскалации, в последние несколько дней поступают сообщения о дальнейших глубоко тревожных инцидентах, которые, если будут продолжаться, могут привести к катастрофе. Я призываю к тому, чтобы вся военная деятельность в непосредственной близости от станции немедленно прекратилась,

– подчеркнул Гутерриш.

Так, должностное лицо призвал вывести всех военных и технику с территории станции и избегать любого дальнейшего развертывания сил или техники на ЗАЭС. Он подчеркнул, что объект не может использоваться в рамках каких-либо военных действий, но необходимо срочно, на техническом уровне, согласовать определенный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности.

ООН продолжает всесторонне поддерживать критически важную работу МАГАТЭ и усилия организации по обеспечению безопасной работы ЗАЭС. Я призываю предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к станции,

– добавил генсек ООН.

"Мы должны четко отдавать себе отчет, что любое потенциальное повреждение ЗАЭС или любого другого ядерного объекта в Украине может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших стран, но и для всего региона и далеко за его пределами. Это абсолютно недопустимо", – подытожил Антониу Гутерриш.

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К слову, вместе с тем пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге 11 августа заявил, что на сегодняшний день идея введения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на территорию ЗАЭС не обсуждается.

Я не думаю, что есть какое-то обсуждение развертывания миротворцев ООН. Я считаю, что стороны сами способны обеспечить безопасность исходя из заявления генерального секретаря (Гутерриша – ред. 24 канал),

– высказался Дюжаррик.

США также поддержали заявление Гутерриша

Соединенные Штаты Америки поддержали призывы к демилитаризации периметра вокруг Запорожской АЭС после очередного зафиксированного факта обстрелов вблизи атомной электростанции.

Бои вблизи атомной электростанции опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать россию остановить все военные операции на украинских ядерных объектах и вблизи них, а также вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС. Также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции,

– заявил представитель Госдепартамента США.

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