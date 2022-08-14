Поразить Запорожскую АЭС слишком сложно, – Кривонос предположил, сделает ли это путин
россия продолжает применять ядерный шантаж вокруг ЗАЭС, где постоянно ведутся обстрелы. Впрочем, поразить саму станцию будет не так просто.
Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор запаса, первый заместитель командующего Сил специальных операций в 2016-2019 годах Сергей Кривонос. Он отметил, разрушить станцию очень сложно.
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путин не пойдет на такой шаг
Кривонос убежден, что путин не пойдет на такой шаг. Россияне используют ЗАЭС для того, чтобы шантажировать Украину, Европу и мир. И надо понимать, что на такие действия будут и противодействия.
Да, есть опасность и шантаж. Но я не думаю, что путин непосредственно уже пойдут на такой шаг, чтобы осуществить техногенную катастрофу на территории этой атомной станции,
– заметил бывший военный.
Поразить станцию – слишком сложно
"Слишком сложно нанести поражение этой атомной станции. Она когда конструировалась и строилась, рассчитывалась на самые плохие последствия", – рассказал Кривонос.
Также генерал-майор заметил, что строилась она с учетом горького опыта в Чернобыле. Поэтому это надежная станция, хорошо работающая и являющаяся одной из лучших станций Украины. Так что ее не так просто вывести из строя или нанести ей вред.
Кривонос о том, насколько сложно нанести вред ЗАЭС: смотрите видео
ЗАЭС нужно было отключать перед оккупацией
Бывший заместитель командующего ССО также рассказал, что заглушить станцию нужно было до того, как она попала в оккупацию. Это могли сделать сами работники ЗАЭС тогда, когда российские войска вплотную подошли к объекту.
Это была большая ошибка. Надо будет разбираться, почему полностью не заглушили электростанцию. Да, была бы проблема потом с запуском. Но, если бы мы это тогда сделали, это был бы просто комплекс зданий, который не имел бы для россиян особой ценности,
– подчеркнул Кривонос.
Ситуация на ЗАЭС: последние новости
- 14 августа оккупанты снова обстреляли ЗАЭС. К сожалению, погиб один из работников электростанции.
- российские военные до смерти забили аквалангиста на ЗАЭС. Он отказался "искать оружие", которое им мерещилось.
- Евросоюз призвал россию вернуть контроль над ЗАЭС Украине. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что российские войска должны покинуть объект.